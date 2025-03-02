В одном из районов Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на улице Абая Кунанбаева в 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку был зафиксирован случай незаконной вырубки деревьев.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госслужбе.

По данному факту был составлен протокол, так как сумма нанесенного экологического ущерба позволяет квалифицировать действия как преступление. Материалы собраны и готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру для правовой оценки произошедшего.

На месте вырубки деревьев, при участии местных жителей и при поддержке Государственной службы, были высажены новые саженцы.