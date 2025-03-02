https://news.day.az/society/1733965.html В одном из районов Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на улице Абая Кунанбаева в 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госслужбе.
В одном из районов Баку выявлен факт незаконной вырубки деревьев
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, на улице Абая Кунанбаева в 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку был зафиксирован случай незаконной вырубки деревьев.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госслужбе.
По данному факту был составлен протокол, так как сумма нанесенного экологического ущерба позволяет квалифицировать действия как преступление. Материалы собраны и готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру для правовой оценки произошедшего.
На месте вырубки деревьев, при участии местных жителей и при поддержке Государственной службы, были высажены новые саженцы.
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