Фуад Мурадов посетил Дом Азербайджана в Барселоне

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в рамках визита в Испанию посетил Дом Азербайджана в Барселоне.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет.

"Ф.Мурадов встретился с проживающими в Барселоне азербайджанцами, преподавателями и студентами кружков, действующих при Доме.

Напомним, что в 18 странах мира функционируют 30 Домов Азербайджана. Государственный комитет по работе с диаспорой обеспечивает каждый Дом Азербайджана необходимыми средствами.

Координатор Координационного совета азербайджанцев Испании по Барселоне, председатель Общества азербайджанцев в Барселоне и глава Дома Азербайджана в Барселоне Керим Керимов подробно проинформировал о деятельности Дома, рассказал о планах на будущее.

Он отметил, что в Доме Азербайджана до настоящего времени прошли ряд интеллектуальных конкурсов, Дней кино, выставок, мероприятий, пропагандирующих национальное культурное наследие и богатую историю Азербайджана, а также дни открытых дверей.

Было подчеркнуто, что члены турецкой общины в Испании и южные азербайджанцы также посещали Дом Азербайджана в Барселоне, принимали участие в мероприятиях и проявляли активность.

Председатель комитета отметил важную роль Дома Азербайджана в организации азербайджанской общины, проживающей в Испании, доведении азербайджанских реалий до мировой общественности, а также в продвижении культурного наследия страны и пожелал соотечественникам успехов в дальнейшей деятельности.

Отмечается, что одним из Домов Азербайджана, где были организованы избирательные участки на внеочередных президентских выборах, прошедших 7 февраля 2024 года, является Дом Азербайджана в Барселоне",- отмечается в информации Госкомитета.