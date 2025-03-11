На азербайджанской границе изъята крупная партия наркотиков из Ирана

Задержаны лица, пытавшиеся переправить на территорию Азербайджана крупную партию наркотиков.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что 9 марта на служебном участке погранотряда "Гёйтепе" Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы пограничным нарядом было выявлено нарушение двумя неизвестными лицами государственной границы Азербайджанской Республики со стороны Ирана.

В результате проведенных пограничных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Исламской Республики Иран - Джавади Мамедреза Мохаммед (1999 г.р.) и Мирзаде Милад Джалал (2001 г.р.), которые пытались переправить через государственную границу на территорию страны 9 кг 69 гр наркотиков (9 кг 60 гр марихуаны и 9 гр опиума).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.