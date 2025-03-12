Пожар в гаражном комплексе в Сумгайыте

В поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт произошел пожар в гаражном комплексе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на экстренную линию "112".

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны. Благодаря их слаженной работе удалось быстро локализовать огонь, предотвратив его распространение на всю территорию комплекса.

Пожар возник на крыше гаражного блока, состоящего из 15 боксов. Пламя охватило около 200 квадратных метров деревянных конструкций крыши, в то время как основная часть строения, общей площадью 1 500 квадратных метров, была успешно защищена от дальнейшего возгорания.