Сколько еще сохранится туманная погода?

В некоторых районах Азербайджана наблюдается туманная погода.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в настоящее время туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Губе, Гяндже, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Лянкяране и Астаре. Видимость ограничена до 50-500 метров.

Ожидается, что наблюдающаяся в стране туманная погода сохранится до 14 марта.