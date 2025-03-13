https://news.day.az/society/1736620.html Сколько еще сохранится туманная погода? В некоторых районах Азербайджана наблюдается туманная погода. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Сколько еще сохранится туманная погода?
В некоторых районах Азербайджана наблюдается туманная погода.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Отмечается, что в настоящее время туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Губе, Гяндже, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Лянкяране и Астаре. Видимость ограничена до 50-500 метров.
Ожидается, что наблюдающаяся в стране туманная погода сохранится до 14 марта.
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