https://news.day.az/society/1737481.html Делегация представителей НПО из Турции, Ирака и Сирии посетила освобожденные территории Азербайджана - ФОТО Проходит визит в Азербайджан делегации туркманских НПО из Турции, Ирака и Сирии. Как передает Day.Az, в состав делегации входят председатели НПО, представители общественности и СМИ. Визит осуществляется по линии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.
Делегация представителей НПО из Турции, Ирака и Сирии посетила освобожденные территории Азербайджана - ФОТО
Проходит визит в Азербайджан делегации туркманских НПО из Турции, Ирака и Сирии.
Как передает Day.Az, в состав делегации входят председатели НПО, представители общественности и СМИ.
Визит осуществляется по линии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.
Сначала делегация посетила крепость Аскеран, затем отправилась в центр города Ходжалы, после чего состоялось знакомство с Карабахским университетом. Делегации была предоставлена подробная информация об университете. Также планируется посетить Шушу, а завтра - Физули.
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