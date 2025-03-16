https://news.day.az/society/1737698.html Скончался народный артист Энвер Гасанов Народный артист Энвер Гасанов скончался. Об этом Day.Az сообщили члены семьи народного артиста. Отметим, что Народный артист Энвер Гасанов 10 января в 10:15 был госпитализирован в терапевтическое отделение Медицинского центра Хазар из-за ухудшения состояния.
Скончался народный артист Энвер Гасанов
Народный артист Энвер Гасанов скончался.
Об этом Day.Az сообщили члены семьи народного артиста.
Отметим, что Народный артист Энвер Гасанов 10 января в 10:15 был госпитализирован в терапевтическое отделение Медицинского центра Хазар из-за ухудшения состояния.
Ему был поставлен диагноз неопределённой анемии, и оказана первичная необходимая медицинская помощь. 17 января, из-за ухудшения состояния, пациент был переведен в реанимационное отделение.18 января состояние Народного артиста стабилизировалось, и он был переведен в неврологическое отделение медицинского учреждения. 3 февраля он был выписан домой.
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