Скончался народный артист Энвер Гасанов

Народный артист Энвер Гасанов скончался.

Об этом Day.Az сообщили члены семьи народного артиста.

Отметим, что Народный артист Энвер Гасанов 10 января в 10:15 был госпитализирован в терапевтическое отделение Медицинского центра Хазар из-за ухудшения состояния.

Ему был поставлен диагноз неопределённой анемии, и оказана первичная необходимая медицинская помощь. 17 января, из-за ухудшения состояния, пациент был переведен в реанимационное отделение.18 января состояние Народного артиста стабилизировалось, и он был переведен в неврологическое отделение медицинского учреждения. 3 февраля он был выписан домой.