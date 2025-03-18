https://news.day.az/society/1738117.html Предотвращена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков - ФОТО Предотвращена контрабанда на территорию страны большого количества наркотических средств. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
Предотвращена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков - ФОТО
Предотвращена контрабанда на территорию страны большого количества наркотических средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.
12 марта на территории службы пограничного отряда "Горадиз" командования пограничных войск Государственной пограничной службы, была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан марихуаны общим весом 46 килограммов 100 граммов.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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