Предотвращена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии наркотиков

Предотвращена контрабанда на территорию страны большого количества наркотических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

12 марта на территории службы пограничного отряда "Горадиз" командования пограничных войск Государственной пограничной службы, была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан марихуаны общим весом 46 килограммов 100 граммов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.