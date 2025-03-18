Стало известно количество объектов в Ханкенди, охваченных услугами высокоскоростного интернета

На настоящее время 94 субъекта бизнеса и 1209 домохозяйств в Ханкенди охвачены услугами высокоскоростного интернета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам пресс-секретарь ООО "Aztelekom" Алида Мустафаева.

По ее словам, в рамках восстановления и строительства на освобожденных территориях, ООО "Aztelekom" обеспечило все районы в городе Ханкенди телекоммуникационными услугами, включая интернет.

"Согласно "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением главы государства, одним из приоритетных вопросов, стоящих перед министерством цифрового развития и транспорта, является развитие телекоммуникационной сферы на освобожденных от оккупации территориях", - отметила Мустафаева.

Она добавила, что граждане могут подключиться к этим услугам, позвонив в колл-центр "Aztelekom" по номеру "170", обратившись в отделение ведомства в Ханкенди или через официальный сайт.