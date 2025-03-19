https://news.day.az/society/1738397.html Свыше 100 семей переселят в село Суговушан В связи с переселением в село Суговушан Агдеринского района были составлены списки из 180 семей.
Свыше 100 семей переселят в село Суговушан
В связи с переселением в село Суговушан Агдеринского района были составлены списки из 180 семей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении начальника отдела по связям с общественностью публичного юридического лица Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.
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