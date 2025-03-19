Свыше 100 семей переселят в село Суговушан

В связи с переселением в село Суговушан Агдеринского района были составлены списки из 180 семей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении начальника отдела по связям с общественностью публичного юридического лица Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.