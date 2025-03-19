Операция по борьбе с наркотиками в Баку

В Хатаинском районе Баку были изъяты 28 кг наркотиков.

Как передает Day.Az, информация предоставлена пресс-службой МВД.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции (РУП) провели операцию, в ходе которой были задержаны 35-летний Орхан Байрамлы и 31-летний Фуад Алиев. У задержанных при обыске было обнаружено 17 кг героина и марихуаны. Наркотики должны были быть доставлены по указанному адресу с целью продажи.

Расследование продолжается.