https://news.day.az/society/1738412.html Операция по борьбе с наркотиками в Баку - ФОТО - ВИДЕО В Хатаинском районе Баку были изъяты 28 кг наркотиков. Как передает Day.Az, информация предоставлена пресс-службой МВД. По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции (РУП) провели операцию, в ходе которой были задержаны 35-летний Орхан Байрамлы и 31-летний Фуад Алиев.
Операция по борьбе с наркотиками в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Хатаинском районе Баку были изъяты 28 кг наркотиков.
Как передает Day.Az, информация предоставлена пресс-службой МВД.
По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции (РУП) провели операцию, в ходе которой были задержаны 35-летний Орхан Байрамлы и 31-летний Фуад Алиев. У задержанных при обыске было обнаружено 17 кг героина и марихуаны. Наркотики должны были быть доставлены по указанному адресу с целью продажи.
Расследование продолжается.
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