В центре Баку убрали еще одну незаконную постройку

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете градостроительства и архитектуры выявило новый случай самовольного захвата общественного пространства. Нарушение зафиксировано 19 марта 2025 года на улице Ахмеда Джавада в Сабаильском районе, рядом с площадью Фонтанов - одной из знаковых локаций столицы.

Как передаёт Day.Az, в официальном сообщении ведомства отмечается, что аналогичные факты фиксировались и ранее - в марте прошлого года, а также в январе и марте текущего. В ходе регулярных мониторингов специалисты неоднократно выявляли незаконные строительные работы, демонтировали самовольно возведённые конструкции и направляли обращения в Исполнительную власть города для усиления контроля над территорией.

Несмотря на предпринятые меры и многочисленные предупреждения, самовольные строительные работы на этом участке были возобновлены. Захват части городской территории привёл к установке различных конструкций, что затрудняло свободное передвижение пешеходов.

Благодаря оперативному вмешательству специалистов незаконная эксплуатация террасы одного из заведений общественного питания была прекращена. Главное управление архитектуры и градостроительства Баку подчёркивает, что продолжит жёстко пресекать любые попытки захвата городского пространства, обеспечивая комфорт и безопасность для жителей и гостей столицы.