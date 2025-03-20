В связи с праздниками Новруз и Рамазан в Азербайджане начались 12-дневные каникулы.

Как сообщает Day.Az, в связи с праздниками Новруз и Рамазан в этом году в Азербайджане 12 дней подряд будут нерабочими.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 11 декабря 2024 года, 20, 21, 22, 23 и 24 марта - праздничные дни по случаю Новруз байрамы. Поскольку 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, согласно Трудовому кодексу, 25 и 26 марта будут нерабочими днями. Согласно постановлению Кабмина, с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 27 и 28 марта соотвественно поменялись местами с выходными - 10 марта и 1 апреля.

Из-за того, что Международный женский день 8 марта пришелся на субботу, согласно Трудовому Кодексу, 10 марта должен был быть нерабочим днем.

Помимо этого, поскольку 30 марта - праздник Рамазан приходится на воскресенье, 1 апреля должен был считаться нерабочим днем.

Ввиду того, что 29 и 30 марта выпадают на субботу и воскресенье, в этом году в праздники Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта будут нерабочими днями.