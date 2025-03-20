Обращение МВД Азербайджана

Министерство внутренних дел Азербайджана призвало граждан строго соблюдать правила дорожного движения в праздничные дни, когда увеличивается количество поездок в регионы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, на дорогах могут возникать пробки, что требует особой осторожности и внимательности, чтобы избежать неприятных ситуаций.

"Прежде всего, важно придерживаться установленных ограничений скорости, адаптировать скорость в зависимости от состояния дороги и погоды, избегать управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и по возможности предпочитать поездки в светлое время суток.

Кроме того, важно убедиться, что все пассажиры в автомобиле пристегнуты ремнями безопасности", - подчеркивается в сообщении.