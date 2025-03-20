Высота волн на Каспии достигла 4 метров

Опубликованы данные о погодных условиях на 18:00 20 марта.

Как сообщает АПА, согласно информации от синоптиков, в стране сохраняется ветреная и дождливая погода.

Высота волн в море составила 4 метра.

Дожди прошли в следующих районах: Гёйгёль, Гянджа, Нафталан, Шамкир, Шеки, Закатала, Огуз, Габала, Губа, Гусар, Халтан, Тертер, Барда, Мингечевир, Кюрдемир, Гёйчай, Сабирабад, Джафархан, Нефтчала, Билясувар, Гаджигабул, Бейлаган, Ярдымлы, Лерик и Астара.

В Гядабее и Шахдаге выпал снег.