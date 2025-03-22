https://news.day.az/society/1739221.html Загадочная смерть ребенка в Абшеронском районе В Абшеронском районе, в поселке Гобу, при загадочных обстоятельствах скончался ребенок. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 8-летний местный житель Гейдар Талыбзаде внезапно умер в своем доме. Причины его смерти на данный момент остаются невыясненными. В связи с инцидентом в прокуратуре Абшеронского района начата проверка.
Загадочная смерть ребенка в Абшеронском районе
В Абшеронском районе, в поселке Гобу, при загадочных обстоятельствах скончался ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 8-летний местный житель Гейдар Талыбзаде внезапно умер в своем доме. Причины его смерти на данный момент остаются невыясненными.
В связи с инцидентом в прокуратуре Абшеронского района начата проверка.
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