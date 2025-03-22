Загадочная смерть ребенка в Абшеронском районе

В Абшеронском районе, в поселке Гобу, при загадочных обстоятельствах скончался ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 8-летний местный житель Гейдар Талыбзаде внезапно умер в своем доме. Причины его смерти на данный момент остаются невыясненными.

В связи с инцидентом в прокуратуре Абшеронского района начата проверка.