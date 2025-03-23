Азербайджанцы отметили праздник Новруз в Кишинэу

Конгресс азербайджанцев Молдовы (КАМ) в Кишинэу торжественно отметил праздник Новруз, собрав в этот день около 400 гостей - представителей диаспоры, официальных лиц и друзей нашей культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди почетных гостей были представители посольств Азербайджана и Турции в Республике Молдова, депутаты парламента: председатель группы дружбы Азербайджан-Молдова Виталие Жакот, член Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Наталья Давидович, Виталий Гаврук, министр энергетики Дорин Жунгиету, генеральный секретарь правительства Молдовы Татьяна Кукуйету, директор Агентства межэтнических отношений Вячеслав Рябчински, вице-мэр Кишинева Ирина Гутник, советник мэра столицы Олеся Сырги, главный специалист управления внешними связями в мэрии Вера Базулева, а также почетные аксакалы, члены КАМ и многие другие, кто отметил светлый праздник в кампании соотечественников.

Официальная часть мероприятия стартовала с приветственной речи Председателя Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчина Байрамова, который подчеркнул важность таких событий для укрепления общинных связей:

"Сегодняшний праздник - еще одно доказательство того, что культура азербайджанского народа процветает, объединяя нас, где бы мы ни находились. С каждым годом этот праздник становится все ярче, собирая не только целые семьи азербайджанской диаспоры, но и гостей, которые с уважением относятся к культуре нашего народа. Здесь дети знакомятся с традициями своих предков, молодежь находит вдохновение, а взрослые ощущают тепло родного очага, даже вдали от исторической родины. Мы благодарны Молдове за возможность сохранять свою этническую самобытность, развивать традиции и участвовать в жизни общества.

Пусть этот праздник станет еще одним прекрасным днем, который вы провели среди друзей и близких в радости и благополучии. Я еще раз поздравляю каждого из вас с Новрузом. Пусть он принесет в ваш дом счастье, достаток и гармонию. И пусть в наших сердцах всегда живут тепло, доброта и любовь к родной земле", - отметил он.

С искренними поздравлениями к присутствующим обратился депутат парламента и председатель группы дружбы Азербайджан-Молдова В. Жакот, отметивший важность сохранения национальной идентичности и культурных традиций этнических меньшинств. Директор Агентства межэтнических отношений В. Рябчински также пожелал азербайджанской диаспоре мира, добра и процветания. Продолжил поздравления министр энергетики Республики Молдова Д. Жунгиету. Он также поздравил всех присутствующих с праздником и отметил значимость таких мероприятий для укрепления взаимного уважения между народами. Особое внимание публики привлекли сердечные поздравления на родном языке от уважаемых аксакалов азербайджанской общины Молдовы Маарифа Рагимова, Мехралы Гулиева, Аллахверди Халафова и Махаббата Гунгура.

Завершив официальную часть, организаторы пригласили гостей погрузиться в атмосферу настоящего весеннего торжества. Развлекательная часть этого дня началась с исполнения национального азербайджанского танца. Затем праздник украсили выступления учеников воскресной школы КАМ, которые подготовили яркую театрализованную сценку с участием традиционных героев азербайджанского фольклора - веселых и находчивых Кёса и Кечала.

Прекрасные эмоции у гостей вызвали и народный танец "Сулеймани" из легендарной оперетты "Аршин мал алан" в исполнении учениц школы, песня "Новруз гелир", которую спел Абдулла Рзаев, и виртуозная игра на скрипке известного музыканта азербайджанской общины Рашада Садыгова. Завершила концертную часть красивая танцевальная композиция "Булаг башында" от юных воспитанниц школы.

Одним из самых веселых моментов праздника стала традиционная игра с крашеными яйцами - символом Новруза и пробуждения жизни. Каждый желающий смог испытать удачу в "битье яиц".

Не обошелся праздник и без традиционных блюд азербайджанской кухни. Гостям подали ароматный плов, национальные сладости, душистый чай. А специально оформленные фотозоны позволили каждому сделать памятные снимки о ярком и теплом дне.