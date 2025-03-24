В бакинской квартире найдено тело

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что в Хатаинском районе Баку один человек оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с этим вызовом на место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы Бакинского регионального центра МЧС.

В результате проведённых мероприятий в квартире было обнаружено тело.