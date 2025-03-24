https://news.day.az/society/1739574.html В бакинской квартире найдено тело На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что в Хатаинском районе Баку один человек оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.
В бакинской квартире найдено тело
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что в Хатаинском районе Баку один человек оказался в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с этим вызовом на место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы Бакинского регионального центра МЧС.
В результате проведённых мероприятий в квартире было обнаружено тело.
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