В Баку замечена незаконная перепродажа льготных квартир

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (Фонд) Азербайджана в рамках механизма аренды с правом выкупа продал 213 новых, полностью отремонтированных квартир в жилом комплексе, расположенном ул. Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, некоторые из этих квартир спустя несколько дней снова были выставлены на продажу.

Так, однокомнатная квартира площадью 61 квадратный метр, которую Фонд предложил с первоначальным взносом в 11 448 манатов, вновь выставлена на продажу, но уже по более высокой цене. Продавец требует 42 тысячи манатов в качестве первоначального взноса.

Аналогичная ситуация наблюдается и с двухкомнатными квартирами - они также продаются с более высоким первоначальным взносом.

По информации, полученной Milli.Az, передача этих квартир от одного лица другому официально невозможна без обращения в Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Очевидно, что ряд спекулянтов вновь пытаются воспользоваться государственной программой в корыстных целях, стремясь легко заработать. Это, в свою очередь, снижает доступность жилья для действительно нуждающихся.