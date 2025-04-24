Экзаменационные центры Азербайджана и Грузии заключили меморандум о партнёрстве

Делегация Национального центра оценки и экзаменов (НЦОЭ) Грузии находится в Азербайджане с целью обмена опытом и продления срока действия Меморандума о взаимопонимании с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, визит пройдет до 27 апреля. Основная цель - углубление сотрудничества между учреждениями в рамках их профессиональной деятельности.

24 апреля в ГЭЦ состоялась встреча с участием председателя правления Центра Малейки Аббасзаде и директора НЦОЭ Грузии Нино Церетели.

Приветствуя гостей, М.Аббасзаде рассказала о работе, проводимой Центром.

Она отметила, что система ГЭЦ обеспечивает полную автоматизацию экзаменационного процесса - от подготовки до оценки - с применением специального оборудования, программного обеспечения и алгоритмов принятия решений. Это исключает любое внешнее влияние на результаты экзаменов и гарантирует объективность оценивания

Председатель также напомнила, что ГЭЦ стал первым государственным органом в Азербайджане, внедрившим ИКТ для управления массовыми экзаменационными процессами. Большинство этапов экзаменации успешно автоматизировано.

Отдельно была отмечена важность запуска электронного экзаменационного корпуса ГЭЦ, что стало первым шагом в цифровизации всей системы оценки знаний. Благодаря технологической инфраструктуре и инновационному программному обеспечению стало возможным проведение электронных экзаменов по всей стране, включая отдаленные регионы.

В свою очередь, директор НЦОЭ Грузии Нино Церетели выразила благодарность за возможность ознакомиться с системой ГЭЦ Азербайджана и отметила, что внедренные здесь инновационные подходы могут быть полезны и в грузинской практике.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в рамках Меморандума, подписанного в 2020 году, в частности, по разработке и совершенствованию языковых тестов на азербайджанском и грузинском языках. Было сочтено целесообразным продлить действие соглашения и подписать новый Меморандум, предусматривающий расширение направлений взаимодействия. Документ был подписан в ходе встречи.

Напомним, что в рамках Меморандума ведется работа по взаимному рассмотрению и совершенствованию тестовых заданий, используемых на различных экзаменах по азербайджанскому и грузинскому языкам.

После встречи делегация Грузии ознакомилась с Музеем, отражающим историю национальной системы оценки, расположенным в административном здании ГЭЦ, закрытой зоной, где готовятся экзаменационные материалы, а также системой их автоматизированной печати.

Отметим, что 25 апреля гости посетят корпус электронных экзаменов ГЭЦ, где ознакомятся с условиями, созданными для участников экзамена. Также с целью обмена опытом с грузинской стороной будут проведены различные презентации соответствующими структурными подразделениями Центра. 27 апреля гости будут наблюдать за выпускным экзаменом по общему (9-летнему) уровню среднего образования.