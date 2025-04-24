https://news.day.az/society/1747479.html Подведены итоги экзамена для водителей такси Сегодня в Азербайджане прошел очередной экзамен для оценки подготовки водителей такси, организованный Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, на экзамен было зарегистрировано 1 560 кандидатов, из которых 1 445 человек явились на мероприятие.
Подведены итоги экзамена для водителей такси
Сегодня в Азербайджане прошел очередной экзамен для оценки подготовки водителей такси, организованный Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, на экзамен было зарегистрировано 1 560 кандидатов, из которых 1 445 человек явились на мероприятие.
По информации центра, экзамен успешно прошли 1 261 участник.
Для того чтобы экзамен был признан успешным, кандидат должен набрать 10 и более баллов. Тем, кто сдал экзамен, будет выдано свидетельство, действующее в течение 7 лет.
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