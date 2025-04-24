Подведены итоги экзамена для водителей такси

Сегодня в Азербайджане прошел очередной экзамен для оценки подготовки водителей такси, организованный Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, на экзамен было зарегистрировано 1 560 кандидатов, из которых 1 445 человек явились на мероприятие.

По информации центра, экзамен успешно прошли 1 261 участник.

Для того чтобы экзамен был признан успешным, кандидат должен набрать 10 и более баллов. Тем, кто сдал экзамен, будет выдано свидетельство, действующее в течение 7 лет.