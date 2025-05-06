https://news.day.az/society/1750639.html В Баку скончалась школьница - ФОТО В одной из больниц Баку скончалась 16-летняя Гюльнара Шахид гызы Ализаде, проживавшая в селе Торади Астаринского района. Как сообщает Day.Az с ссылкой на Qafqazinfo, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь десятикласснице не удалось. Примерно месяц назад у девушки возникли проблемы со здоровьем.
В Баку скончалась школьница - ФОТО
В одной из больниц Баку скончалась 16-летняя Гюльнара Шахид гызы Ализаде, проживавшая в селе Торади Астаринского района.
Как сообщает Day.Az с ссылкой на Qafqazinfo, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь десятикласснице не удалось. Примерно месяц назад у девушки возникли проблемы со здоровьем.
По словам родственников, у неё была диагностирована вирусная инфекция головного мозга, и было начато лечение, однако оно не принесло положительных результатов.
Стоит отметить, что Гюльнара активно участвовала в школьных и районных мероприятиях, за что пользовалась уважением среди сверстников и учителей.
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