На границе Азербайджана задержали нелегалов

В ходе пограничных поисковых мероприятий сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) задержали четырёх лиц, нарушивших государственную границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, задержания произошли на участке, находящемся под контролем погранотряда "Лянкяран". Граждан Афганистана - Сафи Хедаятуллаха Эйнатуллаха (1996 г.р.) и Мирзая Мохсина Сафиуллу (2004 г.р.) - задержали 30 апреля, а Мохаммадамина Моминхана (1999 г.р.) и Ахмади Ахмада Абдуллаха (2005 г.р.) - 2 мая при попытке нелегально пересечь границу Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что задержанные планировали нелегально попасть в европейские страны, используя Азербайджан в качестве транзитной территории.

Следственные действия по данным фактам продолжаются.