https://news.day.az/society/1751629.html Знаменитый ресторан в Баку начали сносить - ВИДЕО В Няримановском районе Баку начался снос известного ресторана "Шеки". Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были размещены в социальных сетях. Снос проводится в рамках проекта по строительству новой автомагистрали на участке улицы Гасана Алиева - станция метро "Кероглу". Работы курирует Государственное агентство автомобильных дорог.
Знаменитый ресторан в Баку начали сносить - ВИДЕО
В Няримановском районе Баку начался снос известного ресторана "Шеки".
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были размещены в социальных сетях.
Снос проводится в рамках проекта по строительству новой автомагистрали на участке улицы Гасана Алиева - станция метро "Кероглу". Работы курирует Государственное агентство автомобильных дорог.
По информации, ресторан оказался в зоне, где будет проходить тоннель, и его наличие мешает реализации инфраструктурного проекта. Помимо "Шеки", сносу подлежат и другие строения, расположенные вблизи объекта.
Представляем кадры, отражающие процесс сноса:
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