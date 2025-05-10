Знаменитый ресторан в Баку начали сносить

В Няримановском районе Баку начался снос известного ресторана "Шеки".

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были размещены в социальных сетях.

Снос проводится в рамках проекта по строительству новой автомагистрали на участке улицы Гасана Алиева - станция метро "Кероглу". Работы курирует Государственное агентство автомобильных дорог.

По информации, ресторан оказался в зоне, где будет проходить тоннель, и его наличие мешает реализации инфраструктурного проекта. Помимо "Шеки", сносу подлежат и другие строения, расположенные вблизи объекта.

Представляем кадры, отражающие процесс сноса: