ПСЖ 12-й раз в истории взял Кубок Франции по футболу - ВИДЕО
9 мая 2018 10:40 163
"Пари Сен-Жермен" победил "Ле Эрбье" со счётом 2:0 и четвёртый раз подряд стал обладателем Кубка Франции по футболу. Этот трофей стал 12-м за всю историю парижан, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
У победителей встречи забитыми мячами отметились Джовани Ло Селсо и Эдинсон Кавани, забившие на 26-й и 74-й минутах соответственно.
Первую победу в турнире ПСЖ одержал в 1982 году. В этом сезоне клуб стал победителем чемпионата Франции, обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.
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