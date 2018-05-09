ПСЖ 12-й раз в истории взял Кубок Франции по футболу - ВИДЕО

9 мая 2018 10:40

"Пари Сен-Жермен" победил "Ле Эрбье" со счётом 2:0 и четвёртый раз подряд стал обладателем Кубка Франции по футболу. Этот трофей стал 12-м за всю историю парижан, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

У победителей встречи забитыми мячами отметились Джовани Ло Селсо и Эдинсон Кавани, забившие на 26-й и 74-й минутах соответственно.

Первую победу в турнире ПСЖ одержал в 1982 году. В этом сезоне клуб стал победителем чемпионата Франции, обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
PSJ 12-ci dəfə Fransa Kubokunun qalibi olub

Нажмите на видео для просмотра:
PSJ 12-ci dəfə Fransa Kubokunun qalibi olub - 1

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az