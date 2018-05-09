ПСЖ 12-й раз в истории взял Кубок Франции по футболу - ВИДЕО

"Пари Сен-Жермен" победил "Ле Эрбье" со счётом 2:0 и четвёртый раз подряд стал обладателем Кубка Франции по футболу. Этот трофей стал 12-м за всю историю парижан, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

У победителей встречи забитыми мячами отметились Джовани Ло Селсо и Эдинсон Кавани, забившие на 26-й и 74-й минутах соответственно.

Первую победу в турнире ПСЖ одержал в 1982 году. В этом сезоне клуб стал победителем чемпионата Франции, обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.

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