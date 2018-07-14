Модрич готов отдать все свои трофеи ради победы на чемпионате мира

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что хорваты покажут лучшую игру в финальном матче чемпионата мира против французов. Также он признался, что готов обменять все свои трофеи в карьере ради победы на турнире в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы покажем свою лучшую игру, чтобы забрать этот трофей - такая возможность уникальна. Я бы променял все трофеи в своей карьере на кубок чемпионата мира", - цитирует Модрича Чемпионат.com.

Хорватский полузащитник также отметил, что никто не ожидал увидеть сборную его страны в финале мирового первенства-2018.

Решающая встреча на турнире состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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