Индонезия хочет провести Олимпийские игры 2032 года
Индонезия намерена подать заявку на проведение летней Олимпиады-2032. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо после встречи с главной МОК Томасом Бахом, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Недавно в Индонезии завершились Азиатские игры, в которых приняли участие 45 стран.
"После невероятного опыта Азиатских игр мы уверены, что можем провести и более крупное соревнование. Мы верим, что сможем провести Олимпиаду-2032", - рассказал Видодо.
Также в проведении Олимпиады-2032 заинтересованы Индия, Австралия и Китай.
Индия и Индонезия никогда не принимали Олимпийские игры, в Австралии они проходили в 2000 году (Сидней-2000), Китай проводил летнюю Олимпиаду в 2008 году и проведет зимнюю в 2022 году.
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