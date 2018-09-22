Мариана Василева: В развитии гимнастики в Азербайджане большая роль принадлежит президенту Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой

Большая роль в развитии гимнастики в Азербайджане принадлежит Первому вице-президенту, президенту Федерации гимнастики страны Мехрибан Алиевой.

Об этом в интервью Trend сказала главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, передает Day.Az.

"Никто не работает так, как Мехрибан Алиева и не предоставляет возможности для развития. Это объективная реальность. Все мы наглядно можем увидеть в сравнении, что было 5-10 лет назад, и что у нас сегодня. У нас за эти годы постоянно была поддержка, и, что очень важно - моральная поддержка. Мы не каждый раз возвращались с медалями, были и неудачные дни. Но мы всегда чувствуем поддержку Мехрибан Алиевой, она всегда рядом с нами. Хочу также выразить огромную благодарность вице-президенту Федерации Алтаю Гасанову, который на протяжении всех этих лет предоставлял все необходимое для нашего развития", - сказала Василева.

Главный тренер отметила, что в настоящее время художественная гимнастика активно развивается как в Баку, так и в регионах страны.

"На сегодняшний день художественная гимнастика у нас развита в 15 районах, уже третий год проводятся региональные соревнования, имеется большое количество гимнасток. Согласно отчету на конец прошлого года, у нас в регионах тренировались 1258 гимнасток. Сегодня их число, конечно же, больше, так как в течение года мы открыли секции еще в трех районах, а до конца года ожидается открытие их еще в трех. Так что я думаю, что к концу года число гимнасток в регионах достигнет 2500. Что касается Баку, то это естественно центр художественной гимнастики в стране. У нас несколько клубов - они готовят гимнасток для сборной. Мы активно сотрудничаем со всеми клубами, так как делаем одну работу, чтобы гимнастика развивалась, и мы показывали хорошие результаты", - сказала Василева.

Рассказывая об итогах 2018 года, Василева отметила, что год нельзя назвать просто успешным для художественной гимнастики Азербайджана. Этот год, по ее словам, стал началом регулярных успехов азербайджанской художественной гимнастики.

"В этом году мы добились хороших результатов. Наша гимнастка Арзу Джалилова взяла бронзовую медаль на Чемпионате Европы, групповая команда выиграла бронзу Чемпионата Европы в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, заняла пятое место на Чемпионате мира в упражнениях с кольцами и седьмое - в многоборье. Кроме того, они еще выиграли Challenge Cup, что является большим престижем для нас. В этом году мы также добились участия на юношеских Олимпийских играх, и вот уже через две недели Елизавета Лузан представит Азербайджан в Буэнос-Айресе. Но дело не только в результатах - на сегодняшний день наша сборная находится на важном этапе своего развития, и у нас много перспективных гимнасток, уже демонстрирующих результаты. В настоящее время у нас тренируются 63 девушки, и мы уже развиваемся разнопланово, и для меня это самое главное", - отметила Василева.

Главный тренер отметила, что при наличии количества и правильного развития качество также придет.

"Например, сейчас у нас в юниорской команде сборной 23 гимнастки. Для сравнения, в 2014 году, когда мы принимали в Баку Чемпионат Европы, у нас были всего две гимнастки. Сегодня у нас есть конкуренция, а она, как известно, приводит к хорошим результатам, так как у гимнасток есть стимул выступать лучше. Они соревнуются друг с другом - это здоровая конкуренция. У нас также уже есть второй состав групповой команды, которая готовится к своему старту в феврале следующего года. Такое у нас впервые, и мне очень хочется верить, что мы продолжим расти и развиваться, как другие европейские страны", - отметила Василева.

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