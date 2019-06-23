Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

"Пришел конец еще одному циклу моей жизни - циклу победы, переосмысления и опыта. Мне бы хотелось поблагодарить семью ПСЖ за возможность поучаствовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе", - написал бразилец.

Алвес перешел в ПСЖ в июля 2017 года из итальянского "Ювентуса". За это время он провел в составе французской команды 73 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции, один раз обладателем Кубка Франции, Кубка французской лиги и дважды Суперкубка Франции. Также он выступал за бразильскую "Баию", испанские "Севилью" и "Барселону".

Алвес является самым титулованным футболистом в истории, он становился трехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, чемпионом и обладателем Кубка Италии, победителем Кубка Америки, двукратным обладателем Кубка конфедераций.

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