https://news.day.az/sport/1141677.html Стала известна дата следующего Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в Баку Следующий Гран-при Азербайджана "Формулы 1" предусматривается провести в Баку в июне.
Стала известна дата следующего Гран-при Азербайджана «Формулы 1» в Баку
Следующий Гран-при Азербайджана "Формулы 1" предусматривается провести в Баку в июне.
Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
"Новый календарь "Формулы 1" пока не обнародован. Скорее всего, дата проведения Гран-при Азербайджана будет утверждена на 7 июня", - сказал он.
Отметим, что 26-28 апреля 2019 года в Баку прошел Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.
В этих гонках победителем стал пилот немецкой команды "Mercedes" Валттери Боттас.
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