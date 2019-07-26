Следующий Гран-при Азербайджана "Формулы 1" предусматривается провести в Баку в июне.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Новый календарь "Формулы 1" пока не обнародован. Скорее всего, дата проведения Гран-при Азербайджана будет утверждена на 7 июня", - сказал он.

Отметим, что 26-28 апреля 2019 года в Баку прошел Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

В этих гонках победителем стал пилот немецкой команды "Mercedes" Валттери Боттас.

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