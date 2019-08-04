Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Венгрии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который накануне выиграл первую поул-позицию. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из "Феррари".

34-летний Хэмилтон одержал седьмую победу на Гран-при Венгрии, став лучшим по этому показателю. В прошлом году он также стал победителем этапа. Эта победа стала восьмой для британца в нынешнем сезоне.

В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, набравший 251 очко. На втором месте идет финн Валттери Боттас (188), на третьем - Ферстаппен (181). Квят опустился на девятую строчку, имея в активе 27 очков.

Следующий этап пройдет с 30 августа по 1 сентября в Бельгии.

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