https://news.day.az/sport/1144676.html Стали известны потенциальные соперники "Карабаха" в следующем раунде ЛЧ - ФОТО
Стали известны потенциальные соперники "Карабаха" в следующем раунде ЛЧ - ФОТО
В швейцарском городе Ньон прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
УЕФА будет проводить жеребьёвку, не дожидаясь результатов матчей третьего раунда плей-офф в связи с нехваткой времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на championat.com, по итогам жеребьевки соперником азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в следующем квалификационном раунде, в случае, если он пройдет кипрский "АПОЭЛ", станет победитель пары ПАОК-"Аякс".
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