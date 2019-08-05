В швейцарском городе Ньон прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

УЕФА будет проводить жеребьёвку, не дожидаясь результатов матчей третьего раунда плей-офф в связи с нехваткой времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на championat.com, по итогам жеребьевки соперником азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в следующем квалификационном раунде, в случае, если он пройдет кипрский "АПОЭЛ", станет победитель пары ПАОК-"Аякс".





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