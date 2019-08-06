https://news.day.az/sport/1145203.html Лига Чемпионов: "Карабах" одержал важную победу на выезде - ОБНОВЛЕНО
Лига Чемпионов: "Карабах" одержал важную победу на выезде - ОБНОВЛЕНО
Во вторник прошли матчи первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Trend.
Азербайджанский клуб "Карабах" сыграл на выезде с кипрским АПОЭЛ-ем. Матч закончился победой агдамцев со счетом 1:2.
Голами в составе гостей отличились М. Эмрели (57-я минута) и М. Гейе (69). В составе хозяев единственный гол забил Г. Меркес (90+5).
Отметим, что ответный матч состоится 13 августа в Баку.
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