Во вторник прошли матчи первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Trend.

Азербайджанский клуб "Карабах" сыграл на выезде с кипрским АПОЭЛ-ем. Матч закончился победой агдамцев со счетом 1:2.

Голами в составе гостей отличились М. Эмрели (57-я минута) и М. Гейе (69). В составе хозяев единственный гол забил Г. Меркес (90+5).

Отметим, что ответный матч состоится 13 августа в Баку.

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