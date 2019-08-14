Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал "Манчестер Сити" за нарушения, допущенные при подписании контрактов с футболистами моложе 18 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Клубу из Манчестера грозил запрет на трансферы, но в ФИФА приняли во внимание, что англичане признали вину. В итоге горожане отделались штрафом в размере 340 тысяч евро.

В феврале этого года ФИФА выявила 29 случаев нарушения правил регистрации несовершеннолетних футболистов со стороны лондонского "Челси". По итогам "аристократам" запретили регистрировать новичков в течение двух трансферных окон. Кроме того, столичный клуб заплатил штраф в размере 550 тысяч евро.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!