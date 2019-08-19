Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне раскритиковал решение арбитров по отмене гола его команды в игре против "Тоттенхэма".

Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они придумали новое правило касательно игры рукой. Я посмотрел видео и понял, что Лапорт никак не мог избежать касания мяча. Может, ему стоило отрубить свою руку и играть без нее? Он ничего не мог поделать, за это время невозможно среагировать. Я не являюсь большим фанатом VAR", - заявил де Брейне.

Встреча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" прошла 17 августа и завершилась со счетом 2:2. В дополнительное время форвард "горожан" Габриэль Жезус отправил мяч в сетку, но гол был отменен, так как арбитры на видеоповторе зафиксировали игру рукой у защитника "Сити" Эмерика Лапорта. Де Брейне провел на поле весь матч и отметился двумя голевыми передачами.

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