https://news.day.az/sport/1150204.html "ПСЖ" нашел замену Неймару
"ПСЖ" нашел замену Неймару
Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" может приобрести нападающего английского "Кристал Пэлас" и сборной Кот д'Ивуара Вильфреда Заа. 26-летний футболист может заменить бразильца Неймара, если тот покинет "ПСЖ", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Неймар тверд в своем намерении покинуть Париж. Бразильский нападающий либо вернется в "Барселону", либо станет футболистом "Реала". Играть за "ПСЖ" Неймар больше не хочет.
Тем временем, "Пари Сен-Жермен" может заплатить 100 миллионов евро за Вильфреда Заа, который хотел бы покинуть "Кристал Пэлас". Нынешним летом Заа хотели приобрести "Арсенал" и "Эвертон", но их предложения были отвергнуты лондонскими "орлами".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре