Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" может приобрести нападающего английского "Кристал Пэлас" и сборной Кот д'Ивуара Вильфреда Заа. 26-летний футболист может заменить бразильца Неймара, если тот покинет "ПСЖ", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Неймар тверд в своем намерении покинуть Париж. Бразильский нападающий либо вернется в "Барселону", либо станет футболистом "Реала". Играть за "ПСЖ" Неймар больше не хочет.

Тем временем, "Пари Сен-Жермен" может заплатить 100 миллионов евро за Вильфреда Заа, который хотел бы покинуть "Кристал Пэлас". Нынешним летом Заа хотели приобрести "Арсенал" и "Эвертон", но их предложения были отвергнуты лондонскими "орлами".

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