https://news.day.az/sport/1153359.html АФФА обратилась к журналистам
АФФА обратилась к журналистам
Представители СМИ, прошедшие аккредитацию на матч Азербайджан - Хорватия, который пройдет в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы, смогут забрать свои аккредитационные карты 8 сентября с 10:00 до 18:00 на стадионе "Bakcell Arena", предъявив удостоверение личности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на АФФА.
Напомним, что матч начнется 9 сентября в 20:00.
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