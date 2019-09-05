Представители СМИ, прошедшие аккредитацию на матч Азербайджан - Хорватия, который пройдет в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы, смогут забрать свои аккредитационные карты 8 сентября с 10:00 до 18:00 на стадионе "Bakcell Arena", предъявив удостоверение личности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на АФФА.

Напомним, что матч начнется 9 сентября в 20:00.

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