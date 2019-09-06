УЕФА подготовил сюжет об азербайджанской футболистке Эльвире Аскерзаде, которая является вратарём команды "Техсил" и сборной Азербайджана, передает Day.Az.

Эльвиру заметили тренеры сборной Азербайджана и в возрасте 14 лет ее пригласили из Лянкярана в Баку: "Когда я впервые попала в академию, мне все было странно. Я впервые жила так далеко от дома. Сначала нервничала, но затем привыкла. Тут я стала профессиональным футболистом. Соблюдала режим, который в принципе выглядел как: спи, ешь, тренируйся".

"У меня тут есть новые друзья. Несмотря на то, что семья далеко, я знаю, что тут у меня есть вторая семья. Когда у меня возникают проблемы, я делюсь ими со своими близкими. Баку - столица, живой город с особой аурой, я сразу к нему приспособилась. Баку сделал меня той, кем я являюсь", - говорит она.

"Каждое возвращение в Лянкяран - радость, - признается Эльвира. - Мы с бабушкой много веселимся. Часто звоню ей из академии. Я многим ей обязана. Поменяла ли она свое мнение? Да, когда она увидела, как я люблю эту игру, была счастлива. Думаю, что мной гордится вся моя семья, мало кто ожидал, что я достигну этого".

"Раньше в Азербайджане считали, что футбол - не женское дело. Но сейчас все иначе. Все развивается, и наша страна видит, что женщины тоже могут играть в футбол", - говорит она.

"Потеря мамы заставила меня рано повзрослеть и серьезнее взглянуть на жизнь. Она хотела, чтобы я занималась тем, что люблю. Я делаю все, чтобы быть более успешной каждый день. Верю, что она мной гордится", - сказала Эльвира.

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