Суд постановил досрочно освободить из колонии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как передает Day.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову.

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении прошло в выездном формате на территории исправительной колонии №4.

Напомним, что полузащитник "Краснодара" Мамаев, нападающий "Зенита" Кокорин и его младший брат Кирилл, а также футболист любительской лиги Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года инициировали два конфликта в центре Москвы. Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе они напали на руководителя департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, а также ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.

По решению суда, Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины - по полтора года колонии. Мамаев и Кокорины отбывали наказание в колонии в Белгородской области.

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