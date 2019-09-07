Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов набрал восемь килограмм в день боя против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хабиб не будет тяжелым. Он набрал восемь килограмм", - сказал отец спортсмена. По правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), спортсмены после прохождения процедуры взвешивания могут прибавить в массе.

6 сентября и Нурмагомедов, и Порье уложились в положенные в легкой весовой категории 70,3 килограмма. Чтобы показать этот результат, российскому бойцу пришлось полностью раздеться. До процедуры Нурмагомедов активно сгонял вес. Так, 4 сентября представитель его команды рассказал, что бойцу предстоит избавиться от шести килограмм за два дня.

Нурмагомедов и Порье встретятся 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Их бой станет главным событием вечера. Нурмагомедов поспорит с Порье за звание чемпиона UFC в легком весе. Американец является обладателем временного титула: пояс был разыгран на фоне длительной дисквалификации россиянина.

В активе Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Порье одержал в октагоне 25 побед и потерпел 5 поражений. Один бой с участием американца был признан несостоявшимся.

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