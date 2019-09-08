Нурмагомедов победил Пуарье в титульном бою UFC - ОБНОВЛЕНО
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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Поединок в Абу-Даби завершился победой удушающим приемом в третьем раунде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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Начался поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса американцем Дастином Порье.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Бой станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби.
На счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах, в активе Порье - 25 побед и пять поражений.
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