Болельщики "Пари Сен-Жермен" выразили недовольство действиями бразильского нападающего клуба Неймара, заявившего о желании покинуть клуб в летнее трансферное окно. Отрывок сообщения фанатского движения приводит El Mundo Deporivo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Путь к искуплению будет долгим", - сказано в тексте. Неймара обвинили в неуважении к ПСЖ. В заявлении также сказано, что у 27-летнего бразильца не осталось права на ошибку.

14 сентября ПСЖ проведет матч против "Страсбура" в рамках чемпионата Франции. Неймар имеет шанс выйти в составе парижан. В таком случае это будет его первое появление на поле в форме ПСЖ с мая.

Неймар имел шансы покинуть клуб в минувшее трансферное окно. Основным претендентом на игрока являлась каталонская "Барселона". Также интерес к форварду проявлял и мадридский "Реал". Руководство сливочных было готово предложить футболисту пятилетний контракт с окладом в 40 миллионов евро в год.

Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Его переход из "Барселоны" обошелся парижанам в рекордные 222 миллиона евро.

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