В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабео" завершилась встреча четвертого тура чемпионата Испании по футболу между местным "Реалом" и "Леванте" из Валенсии. Хозяева поля добились победы над гостями со счетом 3:2 и переместились на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дубль в этой встрече оформил французский нападающий "сливочных" Карим Бензема. Также за "королевский клуб" отличился Каземиро. У гостей мячи забили Борха Майораль и Гонсало Мелеро.

После четырех матчей "Реал" с восемью очками поднялся на вторую строчку в чемпионате Испании. "Леванте" занимает пятое место, набрав 6 баллов.

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