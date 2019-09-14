https://news.day.az/sport/1156225.html Дубль Бензема помог "Реалу" одолеть "Леванте"
Дубль Бензема помог "Реалу" одолеть "Леванте"
В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабео" завершилась встреча четвертого тура чемпионата Испании по футболу между местным "Реалом" и "Леванте" из Валенсии. Хозяева поля добились победы над гостями со счетом 3:2 и переместились на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Дубль в этой встрече оформил французский нападающий "сливочных" Карим Бензема. Также за "королевский клуб" отличился Каземиро. У гостей мячи забили Борха Майораль и Гонсало Мелеро.
После четырех матчей "Реал" с восемью очками поднялся на вторую строчку в чемпионате Испании. "Леванте" занимает пятое место, набрав 6 баллов.
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