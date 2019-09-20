Это мой первый Чемпионат мира и мне очень повезло, что меня взяли в состав сборной на соревнования, сказала в пятницу Trend украинская гимнастка Кристина Пограничная после своего выступления в финале многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Программу выполнила хорошо, в упражнении с булавами была одна потеря. Но это был первый вид, потом смогла собраться и боролась до конца. Надо всегда бороться до конца, потому что не знаешь, как выступят твои соперники", - отметила спортсменка.

Пограничная добавила, что ей понравилось выступать в Национальной арене гимнастики, где созданы очень хорошие условия для гимнасток.

"Очень хороший зал в Баку - большой, здесь комфортно выступать. В Арене гимнастики очень просторно, высокие потолки, созданы все условия", - сказала гимнастка.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

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