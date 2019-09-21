Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Кейн Веласкес высказался о своих планах на будущее. Об этом сообщает MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам американца, он намерен провести еще один бой по правилам рестлинга.

"В данный момент я полностью сосредоточен на выступлении в октябре. Мне очень хочется показать хорошее шоу. После уже посмотрим, что произойдет. Может быть, я захочу продолжать карьеру рестлера, а может, приму бой. У меня есть варианты.

Я рассматриваю возможность боя с Броком Леснаром. Но если бы мне позволили выбирать, я бы встретился с Дуэйном Джонсоном. Я хочу драться со "Скалой", - заявил Веласкес.

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