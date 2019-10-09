Во вторник в штаб квартире ФИФА в швейцарском городе Цюрих состоялась встреча между президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым и президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу АФФА.

На встрече руководству ФИФА была дана подробная информация о мерах, проводимых в Азербайджане для развития футбола. Также был проведен обширный обмен мнениями об эффективном сотрудничестве между АФФА и ФИФА.

Вице-президент АФФА Эльшад Насиров и пресс-секретарь Эльхан Мамедов приняли участие на встрече.

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