Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ближайший поединок Емельяненко проведет в Японии 29 декабря против американца Куинтона Джексона. Прощальный тур Емельяненко будет состоять из трех поединков. Один из них планируется провести в России.

"Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст, - сказал Емельяненко. - Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить. Мы пообщались со Скоттом (Кокером, президентом Bellator) и сделали вывод, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру".

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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