Очень счастлива, что завоевала золотую медаль Кубка регионов по художественной гимнастике. Об этом сказала в воскресенье Trend юная спортсменка из Мингячевира Ясаман Насирова, передает Day.Az.

"Рада и счастлива, что победила. Чтобы показать высокий результат на этих соревнованиях я упорно тренировалась. Первое место на Кубке регионов - это результат серьезной подготовки. Буду и дальше стараться, чтобы достигать еще больших вершин в спорте", - сказала юная гимнастка.

Ясаман Насирова заняла первое место на шестом Кубке регионов по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье (упражнения без предмета и с булавами) среди гимнасток 2009 года рождения.

"Национальная арена гимнастики большая и красивая. Здесь проводятся крупные международные соревнования. Выступать на Национальной арене гимнастике большая ответственность", - добавила гимнастка.

Отметим, что 10-13 октября на Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку и шестой Кубок регионов по художественной гимнастике.

Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!