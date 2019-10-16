"Черный бриллиант" мирового карате, 5-кратного чемпиона мира, 11-кратного чемпиона Европы Рафаэля Агаева впереди ждут еще более ответственные соревнования. Так, карате впервые было включено в программу Летних Олимпийских игр. Все ждут от нашего 34-летнего спортсмена, сказавшего свое слово на мировой спортивной арене, золотой медали на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио. Рафаэль Агаев также желает больше всего вернутся чемпионом с самых престижных и масштабных соревнований мира.

Как передает Day.Az, в своем интервью Qafqazinfo Рафаэль Агаев рассказал о предстоящем участии в Олимпийских играх и интересных фактах из своей жизни.

- Что для вас значит победить на Олимпийских играх?

- У каждого есть определенные мечты, желания. Завоевать для Азербайджана золотую медаль Олимпийских игр - одно из моих самых заветных желаний. Хоть я сам никогда в них не участвовал, но слышал от своих друзей, что завоевать "золото" Олимпиады - это совсем иное чувство. Гаджи Алиев и другие спортсмены говорят, что эта медаль особенно ценна. По их словам, чем выиграть 3-4 раза чемпионат мира, лучше один раз стать чемпионом на Олимпийских играх. Я никому не завидую, наоборот, желаю, чтоб все ее выигрывали, но и я хочу этого достичь.

- В 34 года вы все еще продолжаете заниматься спортом. Не задумывались о завершении карьеры?

Каждый должен любить дело, которым занимается. При наличии любви, приходит и успех. Я люблю то, чем занимаюсь и не пресыщаюсь победами. Скажу, что не буду прощаться с карате. Если завтра я перестану выступать, то смогу стать тренером. Пусть мои учителя не обижаются на эти слова - скажут быть помощником, буду помощником, в любом случае найду, чем заняться.

- По-вашему, сможет ли Рафаэль Агаев достигнуть новых успехов?

- Я чувствую себя на 26-27 лет. Думаю, что все еще смогу побеждать. Правильная система питания и тренировки помогают оставаться в форме.

- Некоторое время вы работали тренером по карате. Почему не продолжили?

- Да, какое-то время я работал тренером в юношеской сборной. В то время в Баку проводился Чемпионат Европы. Все прошло хорошо. Айхан Мамаев и Асиман Гурбанлы завоевали золотую медаль, а Илаха Гасымова - бронзовую. Поверьте, последние 2-3 года я думаю о том, как открыть свою школу карате. Конечно, один в поле не воин и если найдутся хорошие люди, которые мне помогут, то я открою такую школу. Если не смогу найти помощи, то открою все равно, потому что это мое давнее желание. В этом году оно немного изменилось: я хочу открыть школу в Азербайджане. Знаете, мне в Инстаграм часто пишут родители, спрашивают. Дай им Аллах здоровья, но пока я не веду тренировок, хоть и хочу видеть нашу молодежь выступающей и побеждающей не то что на моем, но и на более высоком уровне. Так почему бы и нет? Позже, но я открою свою школу. Хочу видеть наших ребят чемпионами, когда постарею.

- Прозвище "Черный бриллиант" вас как-то мотивирует?

- Никогда не выбирал себе прозвищ или чего-то подобного, люди делали это за меня. Президент WKF - Всемирной федерации карате Антонио Эспинос назвал меня "бриллиантом", называли даже Марадоной от карате. Как спортсмен - безусловно, я себя ценю, но никогда не называл себя великим. Нет, конечно, если бы я смотрел на себя со стороны, как посторонний, то да, сказал бы, что Рафаэль Агаев - великий. Почему? Потому что в спортивном карате, по версии WKF, у Азербайджана есть только один чемпион мира, и это я. Я очень уважаю всех остальных, но если смотреть на вещи реально, то в других видах есть много чемпионов мира, а в карате есть я.

- Ваши родители не выступали против того, чтобы вы занимались карате?

- В школе у меня были пятерки только по физкультуре и труду. То есть даже по пению было плохо. Скажу честно, когда я был ребенком, то только дрался. Сбегал с уроков, не учился. Я настолько надоел всем, что педагоги говорили: "Рафаэль, ты просто посиди 5 уроков, не надо учиться, просто посиди". Так и натягивали на тройку, спасибо и за это. А дома мне говорили - не учишься, тогда держись крепче за спорт. Они видели, что у меня очень большой интерес к этому, и говорили, не дерись, сиди на уроке тихо, достаточно и тройки, но держись за спорт. Мой отец говорил мне: "Рафаэль, не думай о друзьях, не думай о девушках, не думай о деньгах и машинах. Если будешь первым - тебя найдут и друзья, и девушки, будут и деньги, и машины. Ты только стань лучшим в своем деле".

Мое послание миру - будьте первыми и просите Всевышнего об этом. Неважно, кто ты, будь первым.

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