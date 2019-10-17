Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил шестую "Золотую бутсу", вручаемую лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Награду футболист получил из рук своих сыновей.

Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Церемония состоялась 16 октября. Месси прибыл на нее с супругой и сыновьями Тьяго и Матео. Мальчики вышли на сцену, и ведущий передал им награду, которую они вручили отцу.

В прошлом сезоне Месси забил 36 голов в испанской Ла-Лиге. Он получил "Золотую бутсу" в шестой раз и побил собственный рекорд по количеству наград. Португалец Криштиану Роналду выигрывал ее четыре раза.

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