https://news.day.az/sport/1166513.html Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей
Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил шестую "Золотую бутсу", вручаемую лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Награду футболист получил из рук своих сыновей.
Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Церемония состоялась 16 октября. Месси прибыл на нее с супругой и сыновьями Тьяго и Матео. Мальчики вышли на сцену, и ведущий передал им награду, которую они вручили отцу.
В прошлом сезоне Месси забил 36 голов в испанской Ла-Лиге. Он получил "Золотую бутсу" в шестой раз и побил собственный рекорд по количеству наград. Португалец Криштиану Роналду выигрывал ее четыре раза.
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